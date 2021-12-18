2021/12/18 | 11:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت مكافحة الاجرام في بغداد، اليوم السبت، بأنها تمكنت من تفكيك شبكة للمتاجرة بالفتيات شمال العاصمة.وذكرت المكافحة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بعد أن توافرت معلومات عن وجود شبكة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد..



الاطاحة بشبكة كبيرة تتاجر بالفتيات المركز الخبري الوطني.

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