رأي نازل .. رأي صاعد

2021/12/18 | 11:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

كل شيء في الحياة يقبل المساومة إلا

المبادئ والأخلاق..



كل شيء يصعد وينزل

إلا الكلمة فهي ميثاق شرف ومبدأ، وأبداً

مايلعن أصحاب المبادئ تلك الغايات التي

تبررها الوسيلة..



نعم تلك الغا

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