حريق وشغب في سجن تايلاندي بسبب سوء إدارة مكافحة الوباء

2021/12/18 | 11:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضرم مئات السجناء النار في سجن تايلاندي خلال أعمال شغب استمرت يومين، اندلعت بسبب طريقة إدارة بؤرة إصابات بكوفيد-19 على ما ذكرت السلطات.وقد جرح عدد من السجناء خلال محاولة الحراس السيطرة على الوضع.

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