بايدن ينتقد “الهجمات المستمرة” للجمهوريين على حقوق تصويت الأقليات

2021/12/18 | 11:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة تعهده مواجهة هجمات الجمهوريين “المستمرة” على حقوق تصويت الأقليات، متحدثا أمام طلاب في جامعة في كارولاينا الجنوبية مرتبطة تاريخياً بالأمريكيين السود.

وقال الرئيس الديموقراطي في حفل تخرج في جامعة ولاية كارولاينا الجنوبية في أورانجبورغ “لم أر قط أي شيء مثل الهجمات المستمرة على الحق في التصويت”.

وحمل حضور بايدن الحفل أهمية رمزية وسياسية قوية للرئيس البالغ 79 عاماً.

وتمت دعوته من جيم كليبيرن، عضو الكونغرس عن ولاية كارولاينا الجنوبية وأحد أكثر السياسيين السود نفوذاً في الولايات المتحدة، والذي كان دعمه لبايدن قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020 حاسماً.

والجامعة التي ألقى فيها بايدن خطابه واحدة من مجموعة المؤسسات المعروفة باسم “الكليات والجامعات السوداء تاريخيا” التي افتتحت بعد الحرب الأهلية لاستيعاب الطلاب السود الذين منعوا من دخول الجامعات في الولاية التي مارست الفصل العنصري.

وتشير تصريحات بايدن إلى الإصلاحات الانتخابية التي أجريت في العديد من الولايات المحافظة والتي تقول منظمات حقوقية إنها جعلت من الصعب على الأقليات التصويت.

كما حذر الرئيس الأمريكي من أن “هذا المزيج القاتم الجديد من قمع الناخبين… والتخريب الانتخابي أمر غير أمريكي”.

ويواصل الرئيس السابق دونالد ترامب الذي لا يزال يتمتع بنفوذ كبير داخل المعسكر الجمهوري، الإصرار على أنه الفائز الحقيقي في انتخابات 2020.

واتهمه بعض المراقبين بالوقوف وراء وضع آليات على المستوى المحلي تسمح له بالتأثير على فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشدد بايدن على أن “هذه المعركة لم تنته بعد”، مضيفاً “نستمر في مواجهة أقدم وأشد قوى الكراهية والعنصرية في هذه الأمة”.

كما تطرق إلى وعد انتخابي آخر لمواطنيه السود، هو إصلاح الشرطة بعد وفاة العديد من السود على يد الجهاز، وأبرزهم جورج فلويد الذي قتل في مينيابوليس في مايو (آيار)2020.

وقال بايدن “أشارككم الإحباط”، مؤكدا أن “النضال لم ينته”.

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