2021/12/18 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر طبي بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بتسجيل حالتي وفاة لنزيلين داخل سجن الناصرية المركزي جنوب غربي المحافظة.وذكر المصدر في تصريح صحافي، ان “نزيلا يبلغ من العمر 33 عاما من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة نزيلين مدانين بالارهاب في سجن الناصرية المركز الخبري الوطني.

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