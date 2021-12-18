2021/12/18 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد خطأ شائعحين يصير القاضي وزيراًنقلت على صفحتي مقالة بشارة شربل، لا لأنه رئيس تحرير الصحيفة التي تنشر كتاباتي، بل لأسباب أخرى سأوضحها، ثم نقلت رد الوزير محمد مرتضى لأنه أثار فيّ فضول المشاركة في نقاش الموضوع من غير أن أتدخل في مضمون المقالتين.سأشارك من غير استئذان لسببين.



الأول هو زعمي بأن الأمر يعنيني أكثر من سواي، لأنني ما زلت أدفع أثمان السباحة ضد التيار منذ بدايات الطائف ضد كل أه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حين يصير القاضي وزيراً - محمد علي مقلد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حين يصير القاضي وزيراً - محمد علي مقلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).