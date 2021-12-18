2021/12/18 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خالد_عبد_الله_العلي تداول عدد من الاصدقاء والمتابعين، في الفترة الاخيرة، وعبر وسائل التواصل الأجتماعي، وشبكة (فيس بوك) خصوصا، موضوعا ذا صلة بالمناضل المميز، الرفيق الراحل زكي خيري، ومنها معاناته "مثل قطع المخصصات المالية (الحزبية) عنه" و"تكاليف ايجار البيت المتواضع وثمن الغذاء والدواء والكتب وهي شحيحة جداً" في سوريا "وكذلك في براغ" مما اضطره للهجرة إلى صقيع السويد القطبي ...



ولما سأله الكاتب إبراهيم الحريري في مجلة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهادة وتوضيح عن المناضل الشيوعي، والوطني العراقي، زكي خيري - خالد عبد الله العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهادة وتوضيح عن المناضل الشيوعي، والوطني العراقي، زكي خيري - خالد عبد الله العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).