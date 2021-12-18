انخفاض صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة 88% خلال أسبوع

2021/12/18 | 11:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم السبت، أن صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من 88 بالمائة لتصل إلى 29 الف برميل يوميا كمتوسط خلال الأسبوع الماضي بانخفاض عن الأسبوع الذي سبقه، الذي بلغ متوسط الصادرات …

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