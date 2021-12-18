بشكل مباغت.. شرطية أمريكية تتعرض لكمين داخل سيارتها

2021/12/18 | 11:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة مروعة وقعت في ولاية ماريلاند الأمريكية، قال المفوض في شرطة بالتيمور، مايكل هاريسون إن إحدى عناصره تعرضت لكمين في ساعات الصباح الباكر في مدينة بالتيمور عندما سار المهاجم على ما يبدو في مكان ما من خلف سيارة الشرطة التي كانت بداخلها وبدأ في إطلاق النار على السيارة وقد أصابها.المصدر محطة WJZ المتعاونة مع CNN.

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