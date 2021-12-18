الأمن الوطني يضبط 500 ألف علبة دواء مُهرّبة في بغداد (صور)

2021/12/18 | 11:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن جهاز الأمن الوطني، السبت، ضبط نصف مليون علبة دواء مهربة في بغداد.

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وذكر الجهاز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 كانون الأول 2021)، أنه "مفارزه في بغداد وبالاشتراك مع الفرق الصحية شرعت بإجراء جولات تفتيشية على المذاخر والمكاتب الدوائية في منطقة السعدون؛ وتمكنت المفارز من ضبط نصف مليون علبة دواء مهربة وغير خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية".

وأضاف الجهاز "جرى التحفظ عليها وفق محضر ضبط اصولي لحين الانتهاء من الاجراءات القانونية".

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