2021/12/18 | 11:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دخل وفد من وزارة الهجرة، اليوم السبت، مخيمات العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية الليتوانية واتفق مع ليتوانيا على نقلهم داخل العاصمة.وقال بيان للوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الوزارة وجهت بمتابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتفاق عراقي ليتواني بشأن العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق عراقي ليتواني بشأن العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق عراقي ليتواني بشأن العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).