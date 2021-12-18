اتفاق عراقي ليتواني يخص العراقيين العالقين على حدود الأخيرة مع بيلاروسيا - عاجل

2021/12/18 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

دخل وفد من وزارة الهجرة، اليوم السبت، مخيمات العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية الليتوانية واتفق مع ليتوانيا على نقلهم داخل العاصمة.

وقال بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الوزارة وجهت بمتابعة أوضاع العراقيين العالقين على حدود دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف، ان "وفد وزاري اجرى زيارة ميدانية إلى المخيمات المتواجدة على الحدود الليتوانية البيلاروسية".

ونقل البيان عن رئيس الوفد دريد جميل ايشوع، معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة، قوله ، إن "الوفد الوزاري أجرى عدة لقاءات مع المعنيين في دولة ليتوانيا، بينهم نائب وزير الخارجية ووكيل وزير الداخلية وقيادة قوات حرس الحدود الليتوانية، فضلا عن لقاء المنظمات الدولية والوكالات التابعة للأمم المتحدة".

وأضاف ايشوع، أن "الوفد توجه الى الحدود الليتوانية البيلاروسية ودخل الى مخيم ماداننكي للاجئين والتقى بمجموعة من العراقيين المتواجدين داخل المخيم للاطلاع على أوضاعهم المعيشية، مشددا على ضرورة معاملة العراقيين بالطرق الانسانية وتوفير كافة الاحتياجات وخصوصاً الغذائية والصحية والمعيشية".

وأكد ، أن "الوفد اتفق مع الجانب الليتواني على نقل المخيمات الحدودية الى مجمعات سكنية داخل العاصمة تتوفر فيها كافة الخدمات والمستلزمات الضرورية للمعيشة"، مشيرا الى ان" الوفد اتفق ايضا مع الجانب الليتواني على زيادة المنحة المالية للراغبين بالعودة الطوعية إلى العراق من مبلغ ٣٠٠ يورو الى ١٠٠٠ يورو لكل شخص عائد طوعيا إلى العراق".

وأوضح ، أن "الوفد الوزاري قام ايضا بزيارة مخيم ببراديا للاجئين داخل ليتوانيا، وأكد على ضرورة الالتزام بالتعامل الإنساني معهم، وتم نقل كافة طلباتهم واحتياجاتهم للجانب الليتواني للبت بالقرار المناسب بشأنهم".

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