الأمن الوطني يضبطُ نصف مليون علبة دواء مهربة ببغداد

2021/12/18 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، من ضبط نصف مليون علبة دواء مهربة في بغداد.

وقال الجهاز في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "وبعد ورود معلومات استخبارية بخصوص عمليات تهريب الدواء، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد بالاشتراك مع الفرق الصحية بإجراء جولات تفتيشية على المذاخر والمكاتب الدوائية في منطقة السعدون".

وأضاف ان " المفارز تمكنت من ضبط نصف مليون علبة دواء مهربة وغير خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية، اذ جرى التحفظ عليها وفق محضر ضبط اصولي لحين الانتهاء من الاجراءات القانونية".

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