إجرام بغداد تطيح بشبكة تتاجر بالفتيات شمالي العاصمة

2021/12/18 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت مديرية مكافحة الاجرام في بغداد، اليوم السبت، الإطاحة بشبكة تتاجر بالفتيات شمالي العاصمة.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد أن توافرت معلومات عن وجود شبكة تدار من قبل امرأة تقوم بالمتاجرة بالفتيات في منطقة الشالجية شمال العاصمة بغداد، حيث تم على الفور تشكيل فريق عمل من قبل مكتب مكافحة اجرام الكاظمية لمتابعة الموضوع".

وأضافت أنه "بعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم تم منة خلاله القبض على (١١) متهماً من بينهم أربع نساء وبالجرم المشهود، حيث تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق مواد قانونية مختلفة من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".

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