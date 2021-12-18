في بغداد… القبض على شبكة من (11) شخص للمتاجرة بالفتيات

2021/12/18 | 11:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافادت وكالة مكافحة الاجرام، اليوم السبت، انه بعد توافرت معلومات عن وجود شبكة تدار من قبل امرأة تقوم بالمتاجرة بالفتيات في منطقة الشالجية شمال العاصمة بغداد، تم على الفور تشكيل فريق عمل من قبل مكتب مكافحة اجرام الكاظمية لمتابعة الموضوع.واضافت الوكالة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “وبعد التحري وجمع المعلومات …

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