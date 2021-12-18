الهجرة تعلن إغلاق مخيمات النازحين في جميع المحافظات عدا ثلاث محافظات

2021/12/18 | 11:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، السبت، إغلاق جميع مخيمات النازحين في المحافظات باستثناء كردستان، مشيرةً إلى “صعوبة” إغلاق المخيمات في الإقليم.وقالت جابرو في تصريح لها إن “الوزارة أغلقت جميع مخيمات النازحين في كافة المحافظات باستثناء في إقليم كردستان”، مبينة أنه “خلال هذا الشهر سيتم غلق آخر مخيم للنزوح في الموصل وهو …

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