التعليم تهنئ الناطقين بالضاد وتدعو جامعاتها للاحتفال بالمناسبة

2021/12/18 | 11:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادهنأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، جميع الناطقين بالضاد باليوم العالمي للغة العربية.وقالت الوزارة في بيان وصل “النور نيوز”، انه “احتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من كانون الأول من كل عام، استنادا الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة نهنئ شعوبنا العربية والإسلامية وأوساطها الأكاديمية والعلمية والثقافية بهذه المناسبة …

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