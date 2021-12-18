جهاز الامن الوطني يضبط نصف مليون علبة دواء مهربة وسط بغداد

2021/12/18 | 11:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ضبط جهاز الامن الوطني نصف مليون علبة دواء مهربة وسط بغداد.وذكر بيان للجهاز انه :" بعد ورود معلومات استخبارية بخصوص عمليات تهريب الدواء؛ شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد بالاشتراك مع الفرق الصحية ، باجراء جولات تفتيشية على المذاخر والمكاتب الدوائية في منطقة السعدون".واضاف البيان :" ان المفارز ضبطت نصف مليون علبة دواء مهربة وغير خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية، جرى التحفظ عليها "./انتهى9

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