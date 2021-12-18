اخلاء 10 اسر حاصرتها السيول في محافظة صلاح الدين

2021/12/18 | 11:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اخلت فرق الدفاع المدني 10 اسر حاصرتها مياه السيول في محافظة صلاح الدين .وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني : " ان مفارز الدفاع المدني تمكنت من اخلاء 10 اسر في ( حي حطين وحي الامام احمد )في قضاء الطوز بصلاح الدين ، بعد ان حاصرتها مياه السيول داخل منازلها ، وتم نقلها الى مكان آمن ".واوضح البيان:" ان المفارز ما زالت مستمرة بسحب مياه الامطار من تلك المناطق"./انتهى9

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