الناطق باسم القائد العام: إنجاز 80 بالمئة من تحصين الحدود مع سوريا

2021/12/18 | 11:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، قرب إنجاز التحصينات على الحدود العراقية السورية فيما أشار الى انجاز 80 بالمئة من هذه التحصينات.

وقال اللواء رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأجهزة الأمنية مستمرة في التحكيمات وتحصين الحدود مع سوريا"، مؤكداً أنه "لم يتبق سوى القليل سواء كانت سواتر ترابية أو تحصينات شقية وأسيجة B.R.C وأبراج مراقبة حرارية".

وتابع رسول: "إضافة إلى مسك الحدود العراقية بمساندة قطعات الجيش العراقي حيث وصلت نسبة إنجاز ذلك إلى 80% لغاية الآن".

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء تخصيص مبالغ مالية لإكمال التحصينات على الحدود العراقية السورية.

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