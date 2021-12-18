الصدر يصدر بياناً شديد اللهجة حول الفساد والتقصير في بلدية النجف

2021/12/18 | 12:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بيانا شديد اللهجة حول الفساد والتقصير في بلدية النجف, مؤكدا أن التستر على الفاسدين أسهم بهدم المدينة وجعلها وأهلها في بحبوحة الفقر ونقص الخدمات.ودعا الصدر في بيان الجهات المختصة إلى القيام بعملها واتخاذ … Readmore

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