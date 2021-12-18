2021/12/18 | 12:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تفصلنا ساعة عن متابعة المواجهة المثيرة بين المنتخب المصري وصاحب الأرض القطري، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب 2021 المقامة في قطر.ومن المقرر إقامة المباراة ظهيرة اليوم السبت عند […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قمة قطرية مصرية..



من سينال المركز الثالث في كأس العرب؟ المركز الخبري الوطني.

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