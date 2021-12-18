2021/12/18 | 12:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني في مقال رأي له، كشف الكاتب المختص بالشؤون الخارجية في صحيفة “واشنطن بوست”، ديفيد إغناتيوس، نقلا عن مصادر، أنه “توجد شبهات حول نشاط عسكري نووي في مواقع إيرانية غير معلنة”.وقال ديفيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير يتحدث عن “شبهات عسكرية في 4 مواقع نووية إيرانية غير معلنة” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير يتحدث عن “شبهات عسكرية في 4 مواقع نووية إيرانية غير معلنة”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير يتحدث عن “شبهات عسكرية في 4 مواقع نووية إيرانية غير معلنة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).