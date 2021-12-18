هويتنا الثقافية في مواجهة الطوفان

2021/12/18 | 12:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

"اننا نشهد في هذه الايام تزايد الحملات

على شبابنا لطمس هويتهم الثقافية

والوطنية والدينية"..



كلمات تضمنتها

احدى خطب الجمعة التي ألقيت في الصحن

الحسيني الشريف..



كلمات تذكر الأمة

بم

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