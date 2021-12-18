سقوط ضحيتين بحادثين جديدين بسبب السيول والأمطار في إقليم كردستان

2021/12/18 | 12:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي مراهق بسبب انزلاق قدمه وسقوطه

بمياه السيول في منطقة "تكية كاكا مند"

التابعة لقضاء جمجمال بمحافظة

السليمانية.

وقالت بلدية المنطقة في بيان اليوم، إن

ذلك المراهق، ومعه شخصان آخران كانوا

يصطادون من

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