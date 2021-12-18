2021/12/18 | 12:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم

السبت، ضبط حاوية تحتوي "مواد كيمياوية

خطرة" في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

جنوبي العراق.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر

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