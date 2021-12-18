ما مدى تأثير تأخير اقرار الموازنة على صرف الرواتب؟

2021/12/18 | 12:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسودة قانون موازنة سنة 2022، سوف يتأخر اقرارها كثيراً.

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