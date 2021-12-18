أكثر من 1700 متعاقد في واسط يشملون بقرار 315

2021/12/18 | 12:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت محافظة واسط، اليوم السبت، شمول 1700 متعاقد بقرار 315.وقال المكتب الإعلامي لمحافظ واسط في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه إن “الوجبة الأخيرة التي تضمنت أكثر من 1700 موظف عقد في المؤسسات البلدية شملوا بالقرار 315”.

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