بينهم ارهابيون.. القبض على 16 مطلوبا في بغداد

2021/12/18 | 12:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على (16) مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة بينهم ارهابيين اثنين وتضبط مواد مخدرة.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من القاء القبض على (10) مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق احكام المادة ٤/١ ارهاب ، بالاضافة الى ضبط كمية من المواد المخدرة مع اجهزة تعاطيها ضمن قاطع المسؤولية ومن خلال عمليات البحث والتفتيش".

واضاف البيان ان "قوة من اللواء السادس فرقة الثانية شرطة اتحادية بالتنسيق مع مفرزة من استخبارات اللواء القت القبض على مطلوب وفق المادة ٤/١ ارهاب جاء ذلك بعد الشروع بواجب (التفتيش المناطقي) ضمن منطقة حي الفرات غربي بغداد".

وبحسب البيان، تمكنت باقي تشكيلات الفرقة ذاتها ومن خلال ممارساتها الامنية من القاء القبض على (5) مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع المسؤولية في جانب الكرخ.

وتابع انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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