2021/12/18 | 12:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن قوة من الشرطة الاتحادية القت القبض على 6 مطلوبين بينهم ثلاثة متهمين بقضايا القتل العمد في بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 6 مطلوبين بينهم متهمين بالقتل العمد في بغداد المركز الخبري الوطني.

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