2021/12/18 | 12:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت وزارة الثقافة العراقية، اليوم السبت، نهاية السنة الحالية موعدا لتوزيع المكافآت التشجيعية على الصحافيين والفنانين والأدباء، فيما أكدت ان لمبلغ المرصود هو ٦ مليارات وخمسمائة مليون دينار لكن هناك مشكلة هي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن موعد جديد لتوزيع منحة الصحفيين والفنانين المركز الخبري الوطني.

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