الاطار التنسيقي: لدينا

2021/12/18 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد الاطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري، اليوم السبت، امتلاكه "المقاعد والاصوات" الكافية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال عضو الاطار محمد الصيهود، لـ(بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي لديه المقاعد والاصوات الكافية لتشكيل الحكومةالجديدة، وكذلك اختيار رئيس الوزراء، لكن قوى الاطار سوف لن تذهب منفردة بهذه الطريقة في تشكيل الحكومة وانما سوف تتحرك بقوة نحو الكتلة الصدرية من اجل ان يشترك كلا الطرفين في تشكيل الحكومة حسب مقتضيات الظرف السياسي الحالي الذي يتطلب تشكيل حكومة توافقية بمشاركة جميع المكونات الشيعية والسنية والكردية".

وبين الصيهود انه "لا توجد ضمانات من نجاح حكومة تتشكل من جميع القوى الكردية وجميع القوى السنية وفريق واحد من القوى الشيعية تحت ما يسمى بأغلبية وطنية، والتي بالتأكيد سوف لن تؤدي واجباتها اتجاه العراق وشعبه، ولهذا نحن نعمل على تشكيل حكومة تضم كل القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة".

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