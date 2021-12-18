أحدهما بظروف غامضة.. وفاة نزيلين بسجن الناصرية المركزي وفتح تحقيق لمعرفة الأسباب

2021/12/18 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قارافاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم السبت، بوفاة نزيلين في سجن الناصرية المركزي احدهما بضروف غامضة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "سجن الناصرية المركزي شهد حالتي وفاة لنزيلين احدهما يبلغ من العمر 33 عاما من اهالي صلاح الدين بسبب مرض الفشل الكلوي"، لافتاً الى ان "النزيل ومحكوم بالسجن 15 سنة مرتين".

واضاف ان "النزيل الثاني من أهالي العاصمة بغداد يبلغ من 43 عاما ومحكوم بالسجن المؤبد وفق المادة 4 ارهاب داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)، توفي بظروف غامضة وتم فتح تحقيق بأسباب الوفاة".

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