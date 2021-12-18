بهذه الهتافات.. عشيرة الأميرة مريم تتوعد بالقصاص من الجاني (فيديو)

2021/12/18 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تظاهر العشرات من أبناء عشيرة الشابة التي تعرضت للتشويه بالتيزاب، مريم الركابي، المعروفة بعد الحادثة الأليمية بـ"الأميرة مريم"، يتجمعون أمام منزلها في العاصمة بغداد.

ورفع أبناء عشيرة الأميرة مريم، هتافات توعدت بالقصاص من المجرم.

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