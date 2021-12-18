مجلس قضاء اقلیم كردستان يصدر توضيحا بشأن الحريق في احد طوابقه

2021/12/18 | 12:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أصدر مجلس القضاء في اقلیم كردستان، توضيحاً بشأن الحریق الذي طال أحد طوابق مبنى المجلس، صباح اليوم السبت.وذكر مجلس القضاء في اقلیم كردستان، في بيان :" ان حريقاً اندلع صباح اليوم في غرفة أحد قضاة محكمة استئناف إقليم كردستان بالطابق الثاني من مبنى مجلس القضاء"، مشيرا الى أنه "بعد إخطار فرق مكافحة الحرائق ووصولها إلى موقع الحادث، تم إخماد الحريق والسيطرة عليه".واضاف :" لم تقع إصابات في هذا الحادث، ولم يسفر سوى عن أضرار مادية"، مبينا :" ان لجنة ستحقق في الحادث"./انتهى9

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