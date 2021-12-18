2021/12/18 | 12:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت قوات الشرطة الاتحادية القبض على 6 متهمين ، بينهم ثلاثة بقضايا القتل العمد في بغداد.وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية " ان قوة من الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية ، بالاشتراك مع مفرزة من مركز شرطة الشعلة، تالقت القبض على ثلاثة مطلوبين وفق أحكام المادة 406"قتل عمد" في منطقة "الدولعي"ببغداد ، كما القت قوة من الفرقة ذاتها ، القبض على متهم مطلوب وفق المادة 413"الاعتداء العمد"في منطقة "الغزالية" غربي بغداد .واضاف :" القت قوة من الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية ، القبض على طرفي مشاجرة بعد إخبار من احد المواطنين ضمن منطقة (شاطئ التاجي) شمال بغداد "./انتهى9

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