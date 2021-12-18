ميسان تحتضن مؤتمراً لنادي المثقفين العرب

2021/12/18 | 12:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واع - شذى السوداني انعقد المؤتمر التأسيسي لنادي المثقفين العرب بمدينة العمارة في محافظة ميسان بحضور ومشاركة شخصيات ثقافية متنوعة من أستراليا ولندن. وقال القاص محمد رشيد رئيس نادي المثقفين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"تأسيس النادي جاء استجابة للتوصية رقم أربعة ضمن البيان الختامي لمؤتمر القمة الثقافي العربي الأول الذي انعقد في ميسان العام 2018"، لافتاً الى أن "هذا النادي سيعمل وفق هيئة تأسيسية تضم جميع الموقعين على توصيات مؤتمر القمة الثقافي العربي الأول والثاني ومؤتمر القمة الثقافي الذي انعقد مؤخراً في السليمانية".وأضاف أن "وظيفة الهيئة التأسيسية هي إقامة النشاطات الثقافية والتحضير الى مؤتمر انتخابي قادم يتم من خلاله اختيار قيادة لإدارته".

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