كردستان .. ارتفاع حصيلة ضحايا السيول إلى 14 شخصاً

2021/12/18 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

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ارتفع عدد ضحايا السيول الجارفة التي اجتاحت مناطق كردستان عقب أمطار غزيرة الى اربعة عشر شخصا مع احتمال ارتفاع عدد الضحايا في ظل وجود عدد من المفقودين.

وأطلقت مديرية الدفاع المدني في الاقليم حملة بحث عن مفقودين، وأكدت ان السيول الجارفة التي ضربت المحافظة تسببت بأضرار مادية كبيرة جدا.



وكانت سيول جارفة قد اجتاحت عدة مناطق في إقليم كردستان بسبب تساقط أمطار غزيرة.

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