القضاء الأعلى في كردستان يشكل لجنة تحقيق بحادث حريق مبناه

2021/12/18 | 12:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدر مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان، اليوم السبت، بياناً حول حادث الحريق الذي اندلع في مبناه.وأوضح البيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “حريقاً اندلع في غرفة أحد قضاة محكمة استئناف […]

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