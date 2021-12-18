العراق.. الجيش يعلن تحصين 80 بالمئة من الحدود مع سوريا

2021/12/18 | 12:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، السبت، قرب إنجاز التحصينات على الحدود العراقية السورية، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، واع.

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