2021/12/18 | 12:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علقت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، حول اختفاء تسجيل إحدى الكاميرات في موقع لتصنيع مكونات من أجهزة الطرد المركزي بكرج.ونقلت وكالة “نور نيوز” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران ترد على تصريحات غروسي حول ضياع تسجيلات كاميرا مراقبة بموقع نووي المركز الخبري الوطني.

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