بعد مباراة تونس.. عمرو أديب للسولية : بتحصل في أحسن العائلات

2021/12/18 | 12:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الإعلامي المصري عمرو أديب، الجمعة، رسالة للاعب منتخب بلاده والنادي الأهلي، عمرو السولية، بعد أن سجل هدف إقصاء مصر من البطولة بمرمى فريقه

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