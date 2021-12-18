بعد حلقة ’البشير’.. 3 آلاف تعليق في صفحة نشأت أكرم بكلمة واحدة: ’برو’

2021/12/18 | 12:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أمطر متابعو نجم المنتخب العراقي السابق نشأت أكرم، على تطبيقات التواصل الاجتماعي، صفحة "المايسترو" بآلاف التعليقات التي حملت كلمة "برو" وذلك بعد ساعات على بث حلقة مثيرة من برنامج "البشير شو" الساخر، ناقشت للمرة الأولى جوانب من الواقع الرياضي العراقي، وتحدثت عن احتمالية استفادة نشأت أكرم من علاقة المصاهرة التي تجمعه برئيس التطبيعية أياد بنيان، في تمرير عقد شركة تسويق.

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وكتب المعلقون خلال ساعات، نحو 3 آلاف تعليق، في آخر منشور لنشأت أكرم، احتوت في مجملها كلمة "برو" في إشارة إلى اسم شركة يُشاع أن أكرم، كان شريكاً فيها بنسبة "50%" قبل أن تُعلن الشركة أن نشأت أكرم لم يعد جزءاً من الشركة.

وتندّر المعلقون عبر التعليق بكلمة "حالياً" في إشارة إلى تهرّب مدير الشركة من الإجابة على سؤال حول ما إذا كان نشأت أكرم قد شارك بالفعل في تأسيس الشركة وحصل على نسبة 50 بالمئة، وهو السؤال الذي كان يجيب عنه يوسف الخفاجي بعبارة مكررة هي "نشأت أكرم ليس ضمن الشركة حالياً".

ووفقاً لحلقة برنامج "البشير شو" فإن نشأت أكرم، قد استفاد من علاقة المصاهرة التي تجمعه برئيس الهيئة التطبيعية، أياد البنيان –الذي قدمه البرنامج كعضو أحد الأحزاب الإسلامية- من أجل إبرام عقد لخدمات التسويق بين الهيئة التطبيعية وشركة "برو".

وتُظهر وثائق عرضها البرنامج، وبرامج رياضية أخرى سابقة، أن تاريخ إبرام العقد بين التطبيعية والشركة، قد سبق تأسيس الشركة، أي أن الطرفين أنهيا التفاهم، ثم شرع "أكرم وشريكه" بتأسيس الشركة.

وانفرد "البشير شو" بعرض معلومات قال إنه حصل عليها من محامٍ في المملكة المتحدة، عن الشركة الأم، أظهرت أنها "شركة مُغلقة، ومديونة، وقيمة ممتلكاتها الدائمة نحو 2000 باوند".

ولم يصدر حتى الآن تعليق من "نشأت أكرم" فيما عجّت صفحته بآلاف التعليقات التي عبّر كتابها عن "خيبتهم لولوج نشأت أكرم عالم الصفقات غير الشرعية".

وتطرقت الحلقة أيضاً بشكل عابر إلى أداء وزير الرياضة والشباب عدنان درجال، ورئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي، فيما توعّد مقدم البرنامج "أحمد البشير" بمزيد من الحلقات عن الواقع الرياضي، والتي سيرد فيها ذكر بقية المسؤولين عن تردي الواقع الرياضي.

ويأتي توجه البرنامج نحو الجانب الرياضي، بعد سلسلة الهزائم التي مُنيت به المنتخبات العراقية خلال الفترة الماضية، رغم وصول شخصيات رياضية من الصف الأول إلى رأس هرم إدارة ملف كرة القدم، مثل عدنان درجال ويونس محمود وآخرين.

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