2021/12/18 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال “داعشي” في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي بالبصرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال “داعشي” في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي بالبصرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال “داعشي” في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).