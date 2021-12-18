اللواء رسول: إنجاز 80 بالمئة من تحصين الحدود مع سوريا

2021/12/18 | 12:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، قرب إنجاز التحصينات على الحدود العراقية السورية فيما أشار الى انجاز 80 بالمئة من هذه التحصينات.وقال اللواء رسول في تصريح صحفي، إن “الأجهزة الأمنية مستمرة في التحكيمات وتحصين الحدود مع سوريا”، مؤكداً أنه “لم يتبق سوى القليل سواء كانت سواتر ترابية […]

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