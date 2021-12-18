المنافذ: القبض على إرهابي بعد محاولته دخول ميناء أم قصر

2021/12/18 | 13:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، القبض على أحد العناصر الإرهابية بعد محاولته دخول ميناء أم قصر.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الجنوبي، من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية، وذلك بعد تشكيل فريق عمل بمتابعة من مدير المنفذ وبرئاسة ضابط استخبارات المنفذ وآمر قوة حماية المنفذ وممثل المدونة الدولية لورود اسم الإرهابي ضمن قاعدة بيانات المطلوبين".وأضاف البيان أن "عملية إلقاء القبض على الإرهابي تمت عند دخوله المنفذ بعجلة نوع صهريج"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتسليمه الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

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