2021/12/18 | 13:05 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الى 805 مليارات دينار.. الموافقة على مضاعفة موازنة صندوق اعمار ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/18 | 13:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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