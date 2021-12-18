مشاجرة تودي بحياة شخص في كربلاء

2021/12/18 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمقتل

شخص، في الاحياء الجنوبية لمحافظة

كربلاء.

وقال المصدر، ان "الشخص قتل خلال مشاجرة

نتيجة لتصادم سيارة مع دراجة نارية في

احد الاحياء الجنوبية".

وأضاف، ان "سائق الدراجة

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