تنويه هام بشأن التقديم الى المنحة المجانية في الجامعات والكليات الأهلية

2021/12/18 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي، اليوم السبت، تنويهاً بشأن

التقديم إلى المنحة المجانية في

الجامعات والكليات الأهلية.

الوزارة قالت في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "نود التنويه بأن نافذة

التق

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