القبض على شبكة للمتاجرة بالفتيات شمال العاصمة

2021/12/18 | 13:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على (١١) متهماً.

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